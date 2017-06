Golden State rolt Cavaliers op

Golden State Warriors heeft donderdagavond (lokale tijd) in de eerste wedstrijd van de NBA-finale een flinke tik uitgedeeld aan Cleveland Cavaliers. De basketbalploeg uit Californië rolde voor eigen publiek de titelhouder met 113-91 op. Zondag is het tweede duel in de best-of-sevenserie, eveneens in Oakland.

Na de eerste helft was het verschil nog aanzienlijk kleiner: 60-52. Met name dankzij de sterspelers Kevin Durant (38 punten) en Stephen Curry (28 punten en 10 assists) liep de thuisclub in het tweede deel van de krachtmeting alsnog ver weg van de Cavaliers. Bij de bezoekers was LeBron James topscorer met 28 punten. Kyrie Irving bracht 24 punten op zijn naam.

Het is het derde jaar op rij dat Golden State en Cleveland in de NBA-finale tegenover elkaar staan. In 2015 pakten de Warriors de titel, vorig jaar was de club uit Ohio de beste ploeg.

Golden State had voor NBA-begrippen relatief lang (negen dagen) op de eerste confrontatie met de Cavaliers moeten wachten. Volgens Curry, goed voor zes driepunters, was het gebrek aan wedstrijdritme in de eerste helft goed te zien bij zijn ploeg. ,,We waren vooral slordig in de afronding. We misten bijvoorbeeld nogal veel lay-ups”, oordeelde hij. ,,In de tweede helft wisten we toch nog in de juiste flow te komen, mede dankzij onze sterke defensie.”

Cleveland maakte het zichzelf veel te moeilijk. De Cavaliers leden in de opbouw liefst twintig keer balverlies. Daarmee evenaarde de titelverdediger een negatief record in de NBA-finale. Golden State daarentegen verspeelde de bal slechts vier keer en evenaarde daarmee het record voor het minste aantal ‘turnovers’ in de eindstrijd.