Li Jie heeft in de achtste finales van de WK tafeltennis in Düsseldorf niet kunnen stunten. De 33-jarige Nederlandse moest haar meerdere erkennen in olympisch kampioene Ding Ning uit China, de nummer 1 van de wereld. Li Jie verloor in vier games van de meervoudig wereldkampioene, die vrijdag op haar 27e verjaardag in Duitsland geen game cadeau gaf: 11-9 11-6 11-6 11-9.

Met de uitschakeling van Li Jie, 21e op de wereldranglijst, is de rol van Nederland bij de WK uitgespeeld.