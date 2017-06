Murray naar achtste finales van Roland Garros

Andy Murray heeft zaterdagmiddag de achtste finales bereikt van Roland Garros. De als eerste geplaatste Schot versloeg Juan Martín del Potro in drie sets: 7-6 (8) 7-5 6-0.

De wedstrijd in de derde ronde was een herhaling van de laatste olympische finale die Murray ook won. Del Potro verzuimde de eerste set bij een voorsprong van 5-4 uit te serveren. De Argentijn verloor vervolgens een spannende tiebreak.

In de tweede set was het Murray die zijn service bij een voorsprong van 5-4 verloor. De Schot herstelde zich snel en won vervolgens twee games op rij. Del Potro bood lang zwaar tegenstand maar kon zich in de derde set niet meer herpakken. Hij won zelfs geen enkele game meer.

Murray stuit in de volgende ronde op de winnaar van het duel tussen de Amerikaan John Isner en de Rus Karen Tsjatstsjanov.