Van der Breggen de sterkste in Hengelo

Wielrenster Anna van der Breggen heeft vrijdag de 42e editie van de Nacht van Hengelo op haar naam geschreven. De Europees en olympisch kampioene, die al het hele seizoen in grootse vorm steekt, reed in de voorlaatste ronde weg uit de kopgroep en soleerde naar de winst.

Van der Breggen kreeg op het podium gezelschap van Kirsten Wild (tweede) en Marianne Vos (derde). De Deense wereldkampioene Amalie Dideriksen moest genoegen nemen met de vierde plaats.

De Nacht van Hengelo draaide dit jaar om een vrouwenkoers. In het verleden wonnen grote renners als Gerrie Knetemann, Jan Raas, Jean-Paul van Poppel, Johan Museeuw, Erik Dekker, Michael Boogerd, Robbie McEwen en Lars Boom in de stad in Overijssel.