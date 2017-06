Vliegende start met strompelende Van Gerwen

Darters Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld hebben vrijdag in hoog tempo de tweede ronde bereikt van het WK voor landenteams in Frankfurt. Het Nederlandse duo was veel te sterk voor Tsjechië: 5-1. Van Gerwen werd wel zichtbaar gehinderd door een slijmbeursontsteking in zijn linkervoet, waardoor hij over het podium strompelde.

Lang was het onzeker of de wereldkampioen en nummer één van de wereld zou meedoen aan het WK. Benito van de Pas was zelfs speciaal met de auto naar Frankfurt gekomen om, indien nodig, ‘Mighty Mike’ te vervangen. Van de Pas kon echter gewoon tussen het publiek gaan zitten, want Van Gerwen stapte toch het podium op, zij het wel met zichtbare pijn en moeite. ,,Maar ik mankeer niets aan mijn handen”, zei hij. Dat bleek ook wel uit het hoge gemiddelde van ruim 109 punten per beurt dat hij samen met Van Barneveld haalde.

Het Nederlandse duo treft nu zaterdagavond de Verenigde Staten, dat Italië met 5-1 versloeg. Het WK krijgt zondag zijn climax. Vorig jaar verloren Van Gerwen en Van Barneveld de finale van Engeland. Ze veroverden samen de wereldtitel wel in 2014.