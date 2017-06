Zieke Greipel niet bij Hammer Series

Wielrenner André Greipel gaat zaterdag niet van start bij de Hammer Series. De Duitse sprinter van Lotto Soudal ligt met koorts ziek op bed.

De Hammer Series is een nieuwe driedaagse wielerkoers, waarbij het gaat om de beste ploeg en niet om de beste renner. De wedstrijd bestaat uit drie verschillende onderdelen. Na de klimkoers van vrijdag in het zuiden van Limburg volgen een sprintwedstrijd en als afsluiting een achtervolgingsrace, waarin de teams in volgorde van de ranglijst het parcours op gaan.

Greipel was zaterdag een van de grote favorieten voor de sprintwedstrijd van acht rondjes van 12,4 kilometer rondom de gemeente Sittard-Geleen.

Tom Dumoulin eindigde vrijdag als tweede bij het klimonderdeel van de Hammer Series. Hij vertelde na zijn race dat hij op vakantie gaat en zaterdag niet meer van start gaat in Limburg.