Bendsneyder twaalfde in Italië

Wegracer Bo Bendsneyder is zondag op de twaalfde plaats geëindigd in de Grand Prix van Italië in de Moto3. De achttienjarige Rotterdammer reed op het circuit van Mugello lang in een kopgroep maar moest in de slotfase afhaken. Hij won voor de derde keer WK-punten.

De Italiaan Andrea Migno zegevierde voor eigen publiek, vlak voor zijn landgenoot Fabio Di Giannantonio. De Spanjaard Juanfran Guevara snelde als derde over de finish. Joan Mir, de Spaanse aanvoerder van het WK-klassement, kwam niet verder dan een zevende plaats.