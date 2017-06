Dartsploeg Oranje verslaat gastland Duitsland

Het Nederlandse dartsduo Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld heeft in de kwartfinale van het WK voor landenteams gastland Duitsland uitgeschakeld (2-1). Van Gerwen won zijn enkelpartij, Van Barneveld verloor, maar samen wonnen ze wederom de beslissende koppelwedstrijd.

In de tweede ronde was er ook een dubbelspel nodig om van de Verenigde Staten te winnen.

Van Gerwen maakte een 0-2-achterstand in legs goed door Martin Schindler te verslaan met 4-2. ‘Barney’ zat in dezelfde situatie, kwam terug tot 3-3, kreeg twee wedstrijddarts maar moest toch buigen: 3-4. In de ploegenwedstrijd werden door een 4-1 zege alsnog de halve finales gehaald.

De Nederlandse darters treffen daarin later op zondag het Engeland van Adrian Lewis en Dave Chisnall, dat Oostenrijk versloeg met 2-1. Daarna volgt direct de finale om de World Cup of Darts.