De Gendt wint openingsrit Dauphiné

De Belg Thomas De Gendt heeft zondag de openingsrit van het Critérium du Dauphiné gewonnen. In een heuvelachtige 170 kilometer wist de wielrenner van Lotto Soudal samen met Axel Domont (AG2R) weg te rijden uit een kopgroep van zeven en kwam hij uiteindelijk solo over de streep in Saint-Étienne. De Fransman Domont werd op 43 seconden tweede, Diego Ulissi sprintte daarachter naar de derde plaats.

Na 20 kilometer vormde zich een kopgroep van zeven met daarin naast Domont en De Gendt ook onder meer Romain Sicard (Direct Energie) en Antonio Nibali (Bahrain-Merida), het broertje van Vincenzo Nibali.

De dertigjarige De Gendt pakte vele bergpunten onderweg, ontsnapte uit de kopgroep, en staat in alle klassementen nu bovenaan. De Belg is alleen te oud voor het jongerenklassement.

Titelverdediger Chris Froome is een van de deelnemers. Hij bereidt zich in de rittenkoers voor op de Tour de France. Froome won de Dauphiné in 2016, 2015 en 2013.