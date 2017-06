Djokovic in drie sets langs Ramos-Viñolas

Novak Djokovic heeft de kwartfinale van Roland Gorras bereikt. De titelverdediger won zondag in de vierde ronde met 7-6 (5) 6-1 6-3 van de Spanjaard Albert Ramos-Viñolas.

De dertigjarige Serviër toonde zich in de eerste set veerkrachtig, door twee keer terug te breken nadat hij zijn eigen opslagbeurt verloor. De tiebreak was met 7-5 uiteindelijk een prooi voor Djokovic, die in Parijs voor het eerst onder de hoede van coach André Agassi speelt.

Het duel tussen Djokovic en Ramos-Viñolas, die beiden een vijfsetter achter de rug hadden om de vierde ronde te bereiken, verloor daarna aan spanning. De tweede en derde set trok de Servische nummer twee van de wereld vrij probleemloos naar zich toe.

Djokovic neemt het in de kwartfinale op tegen de als zesde geplaatste Dominic Thiem. De Oostenrijker had zondag nauwelijks moeite met Horacio Zeballos uit Argentinië: 6-1 6-3 6-1.