Dovizioso wint GP Italië voor eigen publiek

Wegracer Andrea Dovizioso heeft zondag de Grote Prijs van Italië in de MotoGP gewonnen. De Italiaan boekte voor eigen publiek zijn derde GP-zege ooit. De Spaanse leider van het WK-klassement, Maverick Viñales, startte vanaf pole en werd tweede. Danilo Petrucci maakte het Italiaanse feestje compleet met een derde plek op het circuit in Mugello.

Viñales blijft aan kop van het WK-klassement.

Zondag 11 juni is de volgende wedstrijd in de MotoGP. De Grote Prijs van Catalonië wordt dan verreden op het Circuit de Catalunya in Barcelona.