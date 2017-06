De Belgische wielrenner Greg Van Avermaet heeft zondag de Ronde van Luxemburg gewonnen. Van Avermaet sprintte in de vierde en laatste etappe, over 174 kilometer van Mersch naar Luxemburg, naar winst en daarmee kwam zijn leidende positie in het klassement niet meer in gevaar. De BMC-renner schreef eerder ook de eerste etappe op zijn naam.

De Nederlander Maurits Lammertink won de etappekoers van Luxemburg in 2016.