Nadal overtuigend naar kwartfinale

Rafael Nadal is nog niet serieus getest op Roland Garros. De Spanjaard vervolgde zondag zijn jacht op een tiende eindzege met een ruime zege op zijn landgenoot Roberto Bautista Agut: 6-1 6-2 6-2.

Nadal speelt voorlopig zo goed in Parijs, dat het al een hele klus is om een game van hem te winnen. Bautista Agut, als zeventiende geplaatst, pakte dus uiteindelijk maar vijf games tegen de favoriet voor de eindzege. Nadal gunde de Georgiër Nikoloz BasilasjviliIn in de derde ronde slechst één game. De Fransman Benoît Paire stapte na zijn nederlaag tegen Nadal in de eerste ronde met zes gewonnen games van de baan.

Tot nu toe presteerde Robin Haase nog het beste tegen Nadal. De Nederlander snoepte de specialist op gravel in de tweede ronde acht games af.