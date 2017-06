De Nederlandse dubbelspelspecialist Jean-Julien Rojer en zijn Taiwanese partner Chan Hao-ching zijn zondag op Roland Garros uitgeschakeld in het gemengddubbelspel. Het als zesde geplaatste koppel verloor in de tweede ronde van het Australisch-Amerikaanse duo Casey Dellacqua en Rajeev Ram. De beslissing viel in de supertiebreak: 6-3 3-6 10-6.

De partij van de Nederlands-Taiwanese combinatie stond eigenlijk gepland voor zaterdag, maar werd wegens regenval een dag uitgesteld.