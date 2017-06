Démare sprint naar etappewinst in Dauphiné

De Franse wielrenner Arnaud Démare van FDJ heeft maandag de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. Na de heuvelachtige eerste etappe was het parcours, van Saint-Chamond naar Arlanc over 171 kilometer, gemaakt voor een massasprint. De Noor Alexander Kristoff en Fransman Nacer Bouhanni werden tweede en derde. De Belg Thomas De Gendt blijft na zijn winst in de openingsetappe de leider in het algemeen klassement van de voorbereidingskoers op de Ronde van Frankrijk.

Vanaf de start werd er direct geklommen en ging de Nederlander Koen Bouwman van Lotto NL-Jumbo ervandoor. Hij kreeg uiteindelijk twee medevluchters en Mickaël Delage (FDJ) met zich mee maar de kopgroep kreeg nooit veel ruimte. Delage liet zich al snel terugzakken om Démare bij te staan. Démare betaalde dat terug met etappewinst voor de Franse wielerploeg.

Op de Col de Verrières-en-Forez (tweede categorie) moest de Franse topsprinter nog passen toen Astana zich op kop van het peloton zette. De Kazach Aleksej Loetsenko van die wielerploeg sprong voor de Col de Baracuchet weg uit het peloton en voegde zich in de afdaling bij de kopgroep. Démare kon ondertussen met hulp van zijn ploeggenoten weer terugkeren in het peloton.

Loetsenko bleef als enige over en hield lang stand, terwijl de sprintersploegen het tempo van het peloton opvoerden. Loetsenko werd uiteindelijk 3 kilometer voor de eindstreep bijgehaald door het peloton.

Dinsdag mogen de sprinters hoogstwaarschijnlijk op herhaling als een vlakke derde etappe wacht, 184 kilometer lang van Le Chambon-sur-Lignon naar Tullins.