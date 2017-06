Paumen sluit af bij Den Bosch met winst EC

De hockeysters van Den Bosch hebben maandag de EuroHockey Club Cup weer gewonnen. De titelverdediger was in de finale in eigen stad met 2-1 te sterk voor UHC Hamburg.

Maartje Paumen speelde met een doelpunt en een assist een grote rol in haar afscheidswedstrijd. De strafcornerspecialiste verruilt komend seizoen, na dertien jaar, Den Bosch voor het Belgische Royal Antwerp Hockey Club. Het winnende doelpunt kwam maandag op naam van Pien Sanders.

Paumen had zaterdag in de halve eindstrijd tegen het Engelse Surbiton HC (7-1) al drie keer gescoord.

Eerder op maandag hadden de vrouwen van Amsterdam Surbiton HC in de strijd om het brons verslagen met 3-1.