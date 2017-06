Enkelspel in Daviscup naar maximaal drie sets

Wedstrijden in het enkelspel van de Daviscup worden vanaf volgend jaar nog maar om twee gewonnen sets (best-of-three) gespeeld. Alleen in het dubbelspel wordt er vanaf 2018 nog om drie gewonnen sets (best-of-five) gespeeld.

Dat is een van de voorstellen die de directie van de internationale tennisfederatie ITF dinsdag heeft goedgekeurd. De algemene ledenvergadering moet in augustus nog zijn goedkeuring uitspreken.

,,De Davis Cup en de Fed Cup zijn twee van de meest iconische teamcompetities in de sport. Verandering is nodig om de volledige potentie te benutten”, zei ITF-president David Haggerty. ,,Hoewel we nog de goedkeuring van de algemene ledenraad nodig hebben, zijn we overtuigd dat de nationale bonden zullen zien dat een stem voor deze hervorming een stem voor de toekomst van onze competitie en onze sport is.”