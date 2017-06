De WK allround en de WK sprint op de langebaan zullen in 2020 in Hamar in Noorwegen worden gehouden. Dat heeft de internationale schaatsunie ISU dinsdag bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat beide toernooien gezamenlijk op dezelfde locatie worden afgewerkt.

De WK afstanden in 2020 waren eerder al vergeven aan Salt Lake City in de VS. De EK afstanden vinden in 2020 in Heerenveen plaats.

De ISU heeft de WK shorttrack in 2020 toegewezen aan Seoul in Zuid-Korea.