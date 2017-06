Kippenvel Kubica bij test in Formule 1-auto

Aan de vooravond van de Canadese Grand Prix in Montreal, waar Robert Kubica in 2007 een vreselijk ongeluk met 300 kilometer per uur wonderwel overleefde en in 2008 won, is de voormalige topcoureur weer eens in een Formule 1-bolide gestapt. Het ging om een eenmalige privétest.

De 32-jarige Pool reed zes jaar na een zwaar rally-ongeluk een Lotus-Renault E20 uit 2012. Op het circuit Ricardo Tormo in Valencia legde hij dinsdag 115 ronden af met kippenvel onder zijn race-overall. ,,Robert klaagde over de grip, het onderstuur en het motorvermogen”, meldde Renault woensdag via zijn website. ,,En hij reed rond met een grote glimlach op zijn gezicht.”

De eenmalige rentree spoorde zijn ex-collega Fernando Alonso aan om applaus-emoji’s via Twitter aan het adres van Kubica te versturen.

De Pool gold als een toptalent in de Formule 1, maar zag zijn loopbaan in de koningsklasse van de autosport in 2011 ruw onderbroken door een ongeluk in de Rally van Andorra. Daarbij raakte zijn rechterhand zodanig gekwetst dat een amputatie hem maar net bespaard bleef.