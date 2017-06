Maas loopt tijdens vakantie nekblessure op

Cheryl Maas is tijdens haar vakantie op Cyprus geblesseerd geraakt aan haar nek door een ongelukkige duik in het zwembad. De snowboardster kwam bij de duik op haar hoofd terecht en liep fracturen in haar nekwervels op, meldde de Nederlandse Ski Vereniging woensdag. Het is nog niet duidelijk hoelang haar herstel zal duren, maar de blessure heeft zeker invloed op haar voorbereiding voor de Olympische Spelen van komend jaar in Pyeongchang.

De 32-jarige snowboardster, die in Noorwegen woont, hoeft niet te vrezen dat ze door de nekblessure de Winterspelen misloopt. In januari 2018 wordt definitief bekend wie zich kwalificeert, maar Maas’ huidige positie op de wereldranglijst is gunstig en ze heeft de aanvullende kwalificatie-eis van het NOC*NSF reeds behaald. Maas heeft haar zinnen gezet op de onderdelen slopestyle en big air. Deze laatste discipline staat in Zuid-Korea voor het eerst op het programma.