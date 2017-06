Alonso stelt McLaren-Honda ultimatum

De Spaanse Formule 1-coureur Fernando Alonso heeft nog een paar maanden geduld met zijn kwakkelende renstal McLaren-Honda. ,,We moeten gaan winnen”, zei de tweevoudig wereldkampioen donderdag in Montreal in de aanloop naar de Grand Prix van Canada (zondag). ,,Als we weer meedoen om de prijzen zo rond september, ben ik bereid om te blijven.”

Alonso heeft het al geruime tijd slecht naar zijn zin bij McLaren. De 35-jarige Spanjaard wordt geplaagd door materiaalpech, een slecht presterende motor en een reeks van tijdstraffen. Het ‘ultimatum’ van Alonso lijkt vooralsnog veel te hoog gegrepen voor zijn team, dat dit seizoen nog geen enkel WK-punt behaalde en in 2012 de laatste triomf vierde in een Grand Prix in de Formule 1.

,,Ik ben naar dit project gekomen om voor de derde keer wereldkampioen te worden. Ik wil alleen maar winnen, maar helaas bevinden we ons niet in die positie. Als er geen dingen veranderen, moet ik misschien van project gaan veranderen. We zullen zien.”

Alonso maakte vorige maand met veel plezier een uitstapje naar de Indy 500 in de Verenigde Staten.