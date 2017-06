Van Ass haakt met blessure af bij Oranje

Seve van Ass kan met de Nederlandse hockeyers niet meedoen aan de halvefinaleronde van de Hockey World League in Londen. De 108-voudig international liep in de play-offs met zijn club Rotterdam een hamstringblessure op, en is daarvan niet op tijd hersteld. Bondscoach Max Caldas heeft drievoudig international Thijs van Dam als vervanger opgeroepen.

,,Thijs maakt al sinds januari 2017 deel uit van onze trainingsgroep en heeft goed gepresteerd. Ook tijdens de play-offs toonde hij aan in vorm te zijn. Het is heel vervelend voor Seve dat hij niet mee kan doen, maar gelukkig trainen we al geruime tijd met een grotere groep waardoor Thijs de plaats van Seve direct in kan nemen”, aldus Caldas, die het met Oranje in de poulefase opneemt tegen India, Pakistan, Canada en Schotland. De halvefinaleronde van de Hockey World League is van 15 tot en met 25 juni.

Na de Hockey World League sluit Van Ass weer bij het Nederlandse hockeyteam aan.