Wielrenner Chavanel (37) wil record in Tour

De Franse wielrenner Sylvain Chavanel krijgt er maar geen genoeg van. De veteraan, die eind deze maand zijn 38e verjaardag viert, verlengde donderdag zijn contract bij de Franse ploeg Direct Énergie met een jaar.

Chavanel is al zestien jaar lang een vertrouwd gezicht in de Tour de France. Sinds zijn debuut in 2001 was hij ieder jaar van de partij. ,,Wellicht wordt Sylvain met achttien deelnames wel recordhouder in de Tour”, zei teambaas Jean-René Bernaudeau. Het record staat nu met zeventien deelnames op naam van de Duitser Jens Voigt en Stuart O’Grady uit Australië.

De veelvoudig Frans tijdritkampioen won drie etappes in de Tour en droeg in 2010 ook even de gele trui. Chavanel werd twee keer uitgeroepen tot meest strijdlustige renner van de Tour.