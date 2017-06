Golfer Joost Luiten mag ook in het weekeinde meedoen aan het Oostenrijks Open in Atzenbrugg. Met een degelijke ronde van 72 slagen (par) wist hij vrijdag de cut te halen. Luiten steeg met een score van 145 naar de veertigste plek. De eerste ronde had hij afgesloten op de 81e plaats.

De Chileen Felipe Aguilar consolideerde zijn leidende positie. Hij ging vrijdag rond in 70 slagen. Met een score van 135 heeft Aguilar een voorsprong van twee slagen op de Brit Graeme Storm.