De Gendt slaat slotrit Dauphiné over

De Belgische wielrenner Thomas De Gendt slaat de slotrit van het Critérium du Dauphiné over. De dertigjarige renner van Lotto Soudal, die een groot deel van de week in de gele leiderstrui reed, heeft last van zijn rechterpols waarin een ontsteking zit. In overleg met de ploegleiding besloot De Gendt zondag niet meer op zijn fiets te stappen voor de laatste etappe.

De Belg won afgelopen zondag met een knappe solo de eerste rit van de Dauphiné. De Gendt reed daarna vijf dagen in het geel, maar moest vrijdag de leiding in het klassement afstaan aan de Australiër Richie Porte. Hij zakte zaterdag in het klassement weg naar de 49e plaats. De Gendt gold nog wel als concurrent voor Koen Bouwman in de strijd om de bolletjestrui, maar hij wil zondag geen risico’s meer nemen.

,,Ik had dan mee moeten zitten in de ontsnapping van de dag, maar met mijn rechterarm aan het stuur trekken en schakelen is een heel pijnlijke bedoeling geworden”, zei hij in Belgische media. ,,Dus is het zinloos.”