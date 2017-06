Halep voelde zich toeschouwer in finale

De Roemeense tennisster Simona Halep voelde zich zaterdag naar eigen zeggen soms een toeschouwer bij de finale van Roland Garros. De favoriete zag op het Franse gravel de ene na de andere ‘winner’ van haar Letse opponente Jelena Ostapenko voorbij vliegen. ,,Zij verdiende de winst, Jelena speelde heel goed”, zei de Roemeense. ,,Ik voelde me soms net een toeschouwer.”

De ongeplaatste Ostapenko speelde vol op de aanval. Het leidde tot 54 onnodige fouten, maar óók tot 54 winners. Met onbevangen spel schreef ze zo tot ieders verrassing Roland Garros op haar naam.

Net als drie jaar geleden in de finale tegen Maria Sjarapova stapte Halep opnieuw als verliezer van de baan. De 25-jarige Roemeense miste niet alleen de kans op haar eerste grandslamtitel, maar verzuimde ook om de eerste plaats op de wereldranglijst over te nemen van Angelique Kerber. ,,Jelena heeft maar één manier van spelen. Haar ballen vlogen een meter uit of ik kon er niet bij”, mopperde de Roemeense. ,,Maar ik ga een keer winnen, al moet ik er nog twintig jaar voor tennissen.”