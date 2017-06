Harrison en Venus winnen dubbeltitel

De Amerikaanse tennisser Ryan Harrison en zijn Nieuw-Zeelandse partner Michael Venus hebben zaterdag de finale van het dubbelspel op Roland Garros gewonnen. Ze waren te sterk voor de Mexicaan Santiago Gonzalez en Donald Young uit de Verenigde Staten: 7-6 (5) 6-7 (4) 6-3. Harrison en Venus vierden samen hun eerste grandslamtitel.

De Nederlandse dubbelspelspecialist Jean-Julien Rojer was al in de tweede ronde van het mannendubbel gestrand. Samen met zijn Roemeense tennispartner Horia Tecau moest hij op het Franse gravel zijn meerdere erkennen in het Spaans-Kroatische koppel Marcel Granollers/Ivan Dodig.