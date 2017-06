Herkansing Halep op Roland Garros

Simona Halep begint zaterdag om 15.00 uur als grote favoriet aan de tennisfinale op Roland Garros. De als derde geplaatste Roemeense treft in Jelena Ostapenko uit Letland een outsider, die in Parijs nooit verder kwam dan de eerste ronde. De beste prestatie op een grandslamtoernooi leverde de pas twintigjarige finaliste begin dit jaar bij het Australian Open toen ze de derde ronde haalde.

Halep loopt al veel langer mee, maar wacht nog altijd op haar eerste ‘major’. In 2014 was de 25-jarige Roemeense er dichtbij. In de finale van Roland Garros moest ze in drie sets haar meerdere erkennen in de Russin Maria Sjarapova, die dit jaar in Parijs ontbreekt.

Halep heeft al vijftien titels op de WTA Tour gewonnen, Ostapenko nog niet één. Met een triomf op Roland Garros krijgt Halep ook voor de eerste keer in haar loopbaan de koppositie op de wereldranglijst in handen.