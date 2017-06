Kennaugh wint rit Dauphiné naar Alpe D’Huez

Peter Kennaugh heeft zaterdag de zevende etappe van Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. De Britse wielrenner van Team Sky was het snelst in de bergrit die eindigde op de Alpe D’Huez. Kennaugh kwam solo aan in de 168 kilometer lange etappe, die was begonnen in Aoste. Ben Swift, ook een Brit, eindigde op dertien tellen achterstand als tweede.

De Australiër Richie Porte behield de leiderstrui. Chris Froome volgt op ruim één minuut achterstand.

Het Critérium du Dauphiné eindigt zondag met een 115 kilometer lange bergetappe van Albertville naar Plateau de Solaison.