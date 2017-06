Succescoach Heister weer Duits kampioen

Tafeltennistrainer Danny Heister is voor de zesde keer in zeven jaar kampioen van Duitsland geworden. Hij won met Borussia Düsseldorf van TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell in de finale om de landstitel: 3-0.

Heister werkt sinds 2010 bij Borussia Düsseldorf, dat zich met 29 landstitels recordkampioen van Duitsland mag noemen. Hij moest zijn ploeg in de aanloop naar dit seizoen drastisch verjongen, maar won dus toch weer de landstitel voor ruim 2500 toeschouwers in de Frankfurter Fraport Arena.