Verstappen wil in ieder geval vijfde worden

Als ‘best of the rest’ achter de Mercedessen en Ferrari’s denkt Max Verstappen dat hij zaterdag maximaal heeft gepresteerd in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Canada. ,,We weten dat vooral de Mercedessen en ook Ferrari meer vermogen hebben”, erkende de coureur van Red Bull bij Ziggo Sport.

Verstappen zette met 1.12,403 de vijfde neer, bijna een seconde langzamer dan de Brit Lewis Hamilton die in zijn Mercedes poleposition veroverde. De Nederlander, die naar eigen zeggen worstelde met de rembalans van zijn bolide, bleef teamgenoot Daniel Ricciardo (zesde) wel voor.

,,Het is altijd belangrijk om daar voor te staan”, zei Verstappen, die zondag zonder al te hoge verwachtingen aan de race begint. ,,Ik weet niet of we snel genoeg zijn om de auto’s voor ons te volgen. Het allerbelangrijkste is ten eerste om sowieso die vijfde plaats te behouden.”