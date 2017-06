Deen Fuglsang eindwinnaar Dauphiné

Jakob Fuglsang heeft de 69e editie van het Critérium du Dauphiné gewonnen. De Deense wielrenner van Astana wist zondag in de slotetappe naar Plateau de Solaison 1.15 minuut goed te maken op Richie Porte. In een uiterst spannende bergetappe van 115 kilometer met drie beklimmingen onderweg en de aankomst bergop, kwamen Fabio Aru, Alejandro Valverde en Chris Froome dicht bij de eindzege van de voorbereidingskoers op de Ronde van Frankrijk. Het was echter Fuglsang die als eerste de eindstreep haalde en door de tien bonificatieseconden Porte uit het geel reed.

De Nederlander Koen Bouwman van LottoNL-Jumbo mocht de bolletjestrui mee naar huis nemen. De 23-jarige coureur won de derde etappe en het bergklassement van de Franse rittenkoers.

Froome wilde Porte van zich afschudden en viel aan op alle steile stukken. In de afdaling van de tweede col ging Valverde er vandoor, even later gevolgd door Aru. Porte concentreerde zich op Froome en liet de twee gaan.

Vlak voor de Col de la Colombière wist de Brit van Sky eindelijk weg te rijden bij Porte. Aru en Valverde reden ondertussen virtueel op enkele seconden van de Australiër. Met hulp van ploeggenoot Michal Kwiatkowski reed Froome naar de koplopers toe. Op de laatste beklimming voegde hij zich bij Aru, Valverde en nog acht renners, onder wie ook Fuglsang. Op dat moment reed de 32-jarige Brit virtueel in het geel. Niemand rekende echter op Fuglsang.

De Deen was de sterkste op de slotklim en liet de rest achter op weg naar de etappezege. De 32-jarige Fuglsang maakte zijn achterstand goed, maar Porte kwam terug en leek alsnog op weg naar de eindzege. Bij de aankomstplaats zag Fuglsang dat Porte 1.15 minuut achter hem de streep passeerde. Door de bonusseconden als ritwinnaar was het toch de Deen die de Dauphiné won.