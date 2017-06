Thijmen Kupers is zondag bij de FBK Games boven zichzelf uitgestegen. De atleet uit Groningen zegevierde op de 800 meter in een tijd van 1.44,99. Het was de eerste keer dat hij de middenafstand onder de 1.45 liep. Zijn oude toptijd stond op 1.45,23.

Kupers had een sterk eindschot. Hij slaagde erin op het laatste rechte stuk zijn concurrenten ruim voor te blijven. De veelvoudig Nederlands kampioen is al zeker van deelname aan de WK in augustus in Londen.