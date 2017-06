Nederlandse teams in nieuwe Hockey Pro League

De wereldhockeybond FIH heeft negen landen, waaronder Nederland, aangewezen voor de nieuwe Hockey Pro League. Dit is een nieuwe landencompetitie die in januari 2019 van start gaat voor zowel de mannen als de vrouwen.

De wedstrijden zullen elk jaar tussen januari en juni plaatsvinden. Alle landen spelen in de nieuwe opzet zowel een thuis- als een uitwedstrijd tegen elkaar.

Bij de mannen zullen naast Nederland ook Argentinië, Australië, België, Engeland, Duitsland, India, Nieuw-Zeeland en Pakistan meedoen. Bij de vrouwen zijn naast Oranje ook Argentinië, Australië, China, Engeland, Duitsland, India, Nieuw-Zeeland en Verenigde Staten in de competitie opgenomen.

,,Deelname van onze Oranje teams is cruciaal om aansluiting op het hoogste niveau te behouden”, reageerde Erik Gerritsen, directeur van de KNHB op de uitverkiezing. ,,We verwachten dat deze nieuwe league de populariteit van het hockey ten goede komt omdat onze teams het hele jaar door tegen verschillende tegenstanders in eigen land spelen.”