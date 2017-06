Schippers warmt op in estafette

Dafne Schippers heeft zich zondag bij de FBK Games in Hengelo opgewarmd in de estafette. De Utrechtse topatlete liep met haar team naar de tweede plaats op de 4×100 meter in 43,02.

Eefje Boons was de startloopster, ze gaf het stokje aan Schippers, die het vervolgens overhandigde aan Naomi Sedney. Jamile Samuel maakte het af. De 43,02 was iets rapper dan de 43,17 waarmee het Oranje-kwartet in april bij de World Relays op de Bahama’s vierde werd en zich verzekerde van een ticket voor de WK in augustus in Londen.

Schippers komt zondag nogmaals in actie, op de 100 meter.

Het Duitse sprintkwartet was in Hengelo de snelste in 42,25.