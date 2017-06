Schippers wint 100 meter in Hengelo

Dafne Schippers heeft het publiek in Hengelo niet teleurgesteld. Ze won zondag bij de FBK Games de 100 meter in 11,08. Dat was niet de beoogde toptijd van onder de elf seconden, maar de Utrechtse atlete had te maken met tegenwind.

De Nigeriaanse Blessing Okagbare-Ighoteguonor werd tweede in 11,16 en de Zuid-Afrikaanse Carina Horn derde in 11,35. Naomi Sedney passeerde als vijfde de meet in 11,50.

Schippers, regerend wereldkampioene 200 meter, heeft nog niet de snelheid die ze nodig heeft om in augustus in Londen op de mondiale titelstrijd voor goud te gaan. Onder haar nieuwe trainer Rana Reider werkt ze langzaamaan toe naar een piek. De tijden vallen tot dusver nog wat tegen. Ook al won ze donderdag de 100 meter bij de Diamond League in Rome in 10,99, die tijd verbleekt nog wat bij haar Nederlands record van 10,81.

Schippers trakteerde de toeschouwers in Hengelo op twee optredens. Ze kwam ook in actie op de estafette. Ze liep op de 4×100 meter samen met Eefje Boons, Naomi Sedney en Jamile Samuel de tweede tijd (43,02).