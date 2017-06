Titel in dubbelspel Mattek-Sands/Safarova

Bethanie Mattek-Sands en Lucie Safarova hebben in het dubbelspel op Roland Garros aan de verwachtingen voldaan. Het als eerste geplaatste Amerikaans-Tsjechische tennisduo was zondag in de finale veel te sterk voor het ongeplaatste Australische koppel Ashleigh Barty/Casey Dellacqua. Het ongelijke duel duurde iets langer dan een uur: 6-2 6-1.

Mattek-Sands en Safarova wonnen begin dit jaar ook al gezamenlijk de titel op het Australian Open. Beiden staan nu op vijf majortitels in het dubbelspel. In 2015 zegevierde het succesvolle tweetal voor de eerste keer op Roland Garros.