Verstappen vanaf vijfde plek op jacht

Max Verstappen gaat zondag vanaf de vijfde startplek op jacht naar punten in de Grote Prijs van Canada. De negentienjarige Nederlandse coureur van Red Bull was tijdens de kwalificatie de ‘best of the rest’, achter de Mercedessen en Ferrari’s. Die twee teams maken dit seizoen vooralsnog de dienst uit in de Formule 1.

Lewis Hamilton veroverde in zijn Mercedes poleposition op het Circuit Gilles Villeneuve in Montréal. Het betekende de 65e ‘pole’ voor de drievoudig wereldkampioen, die daarmee zijn jeugdidool Ayrton Senna evenaarde. Als aandenken ontving de zichtbaar geroerde Hamilton een originele helm van de Braziliaanse racelegende, die in 1994 overleed aan de gevolgen van een crash op het circuit van Imola.

Hamilton heeft zondag op de voorste startrij gezelschap van Sebastian Vettel. De Duitse kopman van Mercedes won dit seizoen drie van de zes grands prix en gaat aan kop in de WK-stand, met 25 punten voorsprong op Hamilton. De Finnen Valtteri Bottas (Mercedes) en Kimi Räikkönen (vierde) staan op de tweede startrij voor Verstappen, die vorig jaar in Montréal de latere wereldkampioen Nico Rosberg aftroefde in de strijd om de vierde plaats.