Bertens maakt duikeling

Tennisster Kiki Bertens heeft een forse duikeling gemaakt op de wereldranglijst bij de vrouwen. De Wateringse zakte van de 18e naar de 27e positie. Ze leverde veel punten in door haar matige optreden op Roland Garros. Bertens werd al in de tweede ronde uitgeschakeld. Vorig jaar had ze nog de halve finales bereikt.

De Letse winnares Jelena Ostapenko steeg met stip van de 47e naar de 12e plaats. De pas twintigjarige Ostapenko versloeg in de finale van het Franse grandslamtoernooi de favoriete Simona Halep. De Roemeense klom op de mondiale ranking wel van de vierde naar de tweede plaats. De Duitse Angelique Kerber, die er al in de eerste ronde uitvloog op het Parijse gravel, behield desondanks haar eerste plek.