Froome en Contador op schema voor Tour

Chris Froome en Alberto Contador maken zich geen zorgen over hun vorm in de aanloop naar de Tour de France. Drie weken voor de start in Düsseldorf moesten de twee favorieten in het Critérium du Dauphine genoegen nemen met een bijrol. Froome, de winnaar van de voorgaande twee edities, eindigde als vierde in het klassement en Contador viel zelfs buiten de top tien (elfde).

,,Natuurlijk, in het verleden hebben heel wat jongens die de Dauphiné wonnen daarna ook de Tour gewonnen”, zei Contador. ,,Maar ik voel me beter bij deze aanpak. Ik rijd nu liever niet helemaal op de limiet, zodat ik straks in de Tour wel top ben.”

Froome, winnaar van de Tour in 2013, 2015 en 2016, heeft eveneens de topvorm nog niet te pakken. ,,Maar ik ga wel de goede kant op. Ik lig op koers voor juli.”