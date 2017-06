Vos mist NK en Ronde van Italië

Wielrenster Marianne Vos moet door haar sleutelbeenbreuk het NK op de weg en de Giro d’Italia laten schieten. Dat heeft haar ploeg WM3 Pro Cycling bekendgemaakt nadat de 30-jarige wielrenster maandag in Nederland was onderzocht.

Vos brak afgelopen vrijdag bij een flinke valpartij in de Women’s Tour in Groot-Brittannië haar rechtersleutelbeen. Ze stond op dat moment tweede in het algemeen klassement. Hoe lang het herstel gaat duren, is nog niet bekend.

Het NK op de weg voor vrouwen vindt plaats op 24 juni in Montferland. De Giro Rosa wordt verreden van 30 juni tot en met 9 juli.