De Golden State Warriors uit Oakland zijn kampioen geworden in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Ze klopten de Cleveland Cavaliers met 129-120. Het is de derde NBA-titel in drie jaar voor de ploeg. Golden State wint de best-of-seven series met 4-1.

Kevin Durant was met 39 punten de beste speler aan de kant van de Warriors. LeBron James, sterspeler van de Cavalliers, maakte 41 punten, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg verloor.