Haase uitgeschakeld in Rosmalen

Robin Haase is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het Ricoh Open. Bij het grastoernooi in Rosmalen was de Haagse tennisser niet opgewassen tegen Daniil Medvedev. De 21-jarige Rus won de partij met 7-6 (5) 3-6 6-3.

Na het verlies van de eerste set in de tiebreak herstelde Haase zich door de tweede set met 6-3 naar zich toe te trekken. In het beslissende bedrijf brak Medvedev op 2-1 door de service van Haase. De dertigjarige Nederlander kreeg daarna een handvol kansen om meteen terug te breken. Hij benutte de breekpunten echter niet. Medvedev besliste de partij daarna met 6-3.

Vorig jaar ging Haase ook al in de eerste ronde onderuit in Rosmalen. In 2015 haalde hij voor eigen publiek de halve finales.