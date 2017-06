Tennisster Richèl Hogenkamp heeft dinsdag vlotjes de tweede ronde bereikt van het Ricoh Open. Ze rekende op het grastoernooi van Rosmalen in twee sets af met de Luxemburgse Mandy Minella: 6-3 6-3.

Hogenkamp trad als nummer 100 van de wereld aan tegen een speelster die boven haar staat in de mondiale ranking, maar de Doetinchemse was op alle fronten beter dan de nummer 82. Ze was in ruim een uur klaar met Minella.