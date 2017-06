Federer na pauze meteen onderuit op gras

Na een vrijwillige pauze van ruim twee maanden heeft tennisser Roger Federer bij zijn terugkeer meteen verloren. In Stuttgart was de Zwitserse routinier niet opgewassen tegen Tommy Haas. Op het Duitse gras ging Federer tegen de voor eigen publiek spelende routinier (39) in drie sets onderuit, 6-2 6-7 (8) 4-6.

Federer, eerder dit jaar winnaar van de Australian Open, zag onlangs af van deelname aan Roland Garros. Hij wilde overbelasting voorkomen. De veelvoudig grandslamwinnaar bereidt zich nu voor op Wimbledon. In Stuttgart was Federer als eerste geplaatst.