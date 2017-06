Tennisster Simona Halep heeft zich teruggetrokken voor het tennistoernooi van Birmingham, dat komende week wordt gespeeld. De verliezend finaliste van Roland Garros, nummer twee van de wereld, heeft last van een blessure aan de rechterenkel.

Birmingham geldt als voorbereidingstoernooi van Wimbledon. Of de Roemeense in Londen wel speelt is nog onduidelijk.