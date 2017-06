Mayweather versus McGregor op 26 augustus

Het langverwachte titanengevecht tussen de Amerikaanse bokskampioen Floyd Mayweather en de Ierse ‘kooivechter’ Conor McGregor gaat er daadwerkelijk komen. Op 26 augustus zullen beide grootheden elkaar voor heel veel geld in de MGM Grand in Las Vegas treffen.

Mayweather (40) bevestigde woensdag via zijn sociale mediakanalen dat er overeenstemming is bereikt met McGregor. ,,Het is officieel!”, liet hij opgetogen weten. In de bokswereld wordt al maanden gesproken over de ‘clash’ tussen de twee vechtsporticonen.

De 28-jarige Ier daagde Mayweather eind vorig jaar uit, nadat hij er als eerste in was geslaagd om in twee verschillende gewichtsklassen kampioen te worden van de populaire UFC, de grootste organisatie in de vechtsporten onder de noemer Mixed Martial Arts.

Mayweather reageerde in maart op de uitdaging door zijn pensioen voorlopig op te schorten. De sportmiljardair bokste in september 2015 zijn laatste wedstrijd. Mayweather bleef als prof in 49 partijen ongeslagen. Het aangekondigde gevecht zal volgens de traditionele boksregels worden gehouden.