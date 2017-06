Zeppelin stort neer vlakbij US Open

Een bemand luchtscheepje is donderdag neergestort op enkele honderden meters afstand van de golfbaan van Erin Hills in de Amerikaanse staat Wisconsin, waar het majortoernooi US Open wordt afgewerkt. De piloot raakte gewond.

Het scheepje, een soort zeppelin, toonde advertenties. De organisatie van de US Open liet weten dat het bedrijfje dat de zeppelin liet vliegen geen officiƫle sponsor was.

Het luchtscheepje stortte neer in open veld, maar niet op de fairways. Toeschouwers van de US Open zagen op afstand de leeglopende zeppelin naar beneden storten en in brand vliegen.

De US Open vindt voor de 117e keer plaats. De beste golfers van de wereld zijn donderdag begonnen aan hun eerste ronde. Titelverdediger is de Amerikaan Dustin Johnson.