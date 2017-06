Gonçalves slaat toe in Ardennen

De Portugese wielrenner José Gonçalves heeft zaterdag de koninginnenrit in de Ster ZLM Toer gewonnen. Na een zware etappe over 186 kilometer door de Ardennen won hij op de stuwdam van La Gileppe de eindsprint van medevluchter Laurens De Plus uit België. De coureur van Team Katoesja nam met zijn fraaie zege tevens de leiding van de Sloveen Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) over in het algemeen klassement. Jasper de Laat was op de tiende plek, op 24 seconden van Gonçalves, de beste Nederlander.

Zondag is de afsluitende vijfde etappe over bijna 181 kilometer, met start en finish in Oss. Gonçalves (28) verdedigt daarin een voorsprong van acht seconden op Roglic, die zaterdag als derde eindigde op 22 seconden van de winnaar.

Al bij de start in Verviers ging het parcours meteen omhoog. Dat zorgde al snel tot een scheiding in het peloton. Na de eerste puntensprint, gewonnen door Moreno Hofland, reden zeven renners weg uit de voorste groep. Hun voorsprong bedroeg 4 minuten bij het begin van de beklimming van La Redoute, op 75 kilometer van de finish.

Brian van Goethem (Team Roompot) moest voorin al snel lossen, waardoor zes renners aan kop overbleven. De Rus Maxim Belkov en de Belg Antoine Warnier probeerden het even samen, maar ze konden hun kleine marge niet uitbouwen. Met de attente Roglic in de gelederen gingen zeven coureurs vooraan op weg naar La Gileppe.

Met nog dertig kilometer te gaan, sprongen Gonçalves en De Plus weg uit de kopgroep. Op zes kilometer was de marge op het sterk uitgedunde peloton nog 45 seconden en dat was voldoende om samen op de meet af te gaan. Gonçalves won, waardoor De Plus nog altijd moet wachten op zijn eerste profzege.