Gouden Spike voor Boekelman in Leiden

Kogelstootster Melissa Boekelman heeft voor de tweede keer de Gouden Spike gewonnen. De 28-jarige krachtatlete leverde zaterdag volgens de jury de meest aansprekende prestatie in Leiden. Boekelman zegevierde bij het kogelstoten met een afstand van 18,18 centimeter, precies één centimeter verder dan de afstand die ze zeven jaar geleden haalde in Leiden. Ook toen kreeg ze als beloning de Gouden Spike.

Boekelman kwalificeerde zich vorige maand al voor de WK in Londen. Ze stootte de kogel bij de Diamond Leaguewedstrijd in Shanghai naar een afstand van 17,83 centimeter, 8 centimeter voorbij de WK-limiet. In Leiden ging Boekelman tijdens de 46e editie van de Gouden Spike nog een stuk verder, waarmee ze aantoonde dat de vorm richting het mondiale toernooi in de Engelse hoofdstad groeiende is.